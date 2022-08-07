«Панцирь», четыре С-300 и свыше 70 россиян уничтожили ВСУ - ОК «Юг»

https://racurs.ua/n173467-pancir-chetyre-s-300-i-svyshe-70-rossiyan-unichtojili-vsu-ok-ug.html

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Оперативне командування «Південь» розповіло про результати роботи військовослужбовців Збройних сил України станом на 7 серпня. Зокрема, штурмова авіація ЗСУ із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів впродовж доби завдала дев’ять ударів по трьох опорних пунктах росіян, чотирьох скупченнях ворога, складу боєприпасів та радіолокаційній станції.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300, зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С1», гаубицю калібру 122 мм, безпілотник-розвідник, броньовану й автомобільну техніку воєнних злочинців рф.

Знищено ще польовий склад боєприпасів, а «довгу» армію скорочено на 72 рашисти, — додали в ОК «Південь».

Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, на Південнобузькому напрямку загарбники вели обстріли з танків та різної артилерії вздовж лінії зіткнення та в глибині оборони. Ворог намагається утримати зайняті позиції.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування, — зауважили в Генштабі.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами.