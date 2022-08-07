Силы рф провалили наступление в районе Верхнекаменского - Генштаб

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Армія росії провалила наступ в районі населеного пункту Верхньокам’янське в Донеьцкій області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні 7 серпня. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також вказав, що російські окупанти намагаються штурмувати Верхньокам’янське.

Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов, — вказали у Генштабі.

На Краматорському напрямку воєнні злочинці рф обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Карпівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Переїзного, Григорівки, Донецького, Райгородка, Званівки та Івано-Дар'ївки.

Водночас на Харківському напрямку загарбники гатили з реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, а з вертольотів завдали авіаударів біля Верхнього Салтова та Пришиба.

На Слов’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні бої в районі Богородичного та Долини.

Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське — Кодема, Травневе — Кодема, Семигір’я — Зайцеве, бої тривають… Противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка — Красногорівка, Спартак — Авдіївка, Веселе — Піски, успіху не мав, відійшов, — додали у Генштабі.

Також росіяни пробували штурмувати напрямки Володимирівка — Яковлівка, Покровське — Бахмут, Відродження — Вершина, Новолуганське — Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад.