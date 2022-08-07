Ракетный обстрел ЗАЭС — повреждены датчики радиационного мониторинга

https://racurs.ua/n173477-raketnyy-obstrel-zaes-povrejdeny-datchiki-radiacionnogo-monitoringa.html

Ракурс

Воєнні злочинці росії знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Цього разу ракети влучили у майданчик поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє український оператор «Енергоатом».

Унаслідок обстрілів пошкоджено датчики радіаційного моніторингу. Тепер неможливо вчасно виявити погіршення радіаційної ситуації або витік радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива. Інцидент стався ввечері 6 серпня, коли окупанти ракетами накрили Енергодар.

Цю інформацію підтвердив мер міста Дмитро Орлов. Відомо, один з працівників ЗАЕС перебуває в лікарні з осколковими ураженнями. Від вибухів на території 800 кв. м вибиті вікна станції.

Енергоатом повідомляє, що перед обстрілом близько 500 росіян та персонал «Росатома» заздалегідь сховалися у бункерних приміщеннях.

Вочевидь, цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива! Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе, — підсумували в Енергоатомі.

Нагадаємо, «Енергоатом» просить світ, аби на території найбільшої в Європі атомної електростанції встановити демілітаризовану зону, щоб уникнути ядерної катастрофи.