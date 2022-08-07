Что делать при радиационной аварии - инструкция Минздрава

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Ракурс

Інструкцію дій у випадку радіаційної аварії оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України. Там наголосили, що країна-терорист не дотримується жодних законів та правил ведення війни, тому українці повинні бути готовими до будь-яких ситуацій.

Кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру, — йдеться у Фейсбук-повідомленні МОЗ.

У відомстві заспокоїли, що ядерно-стратегічні об'єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Окрім цього, на рівні всіх областей щодня здійснюється моніторинг радіаційного фону.

Станом на 7 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано, — наголошують у відомстві.

Інструкція МОЗ при радіаційній аварії

необхідно залишатися в приміщенні або терміново до нього зайти;

зняти верхній шар одягу, одягнути новий;

прийняти душ;

не використовувати для пиття та приготування їжі воду з-під крана;

стежити за офіційними джерелами інформації.

Вживання йоду

У міністерстві також нагадують, що приймати йодид калію для «профілактики» без потреби недопустимо, оскільки це може зашкодити здоров’ю. Йодна профілактика здійснюється одноразово і лише коли на це є вказівка від органів влади.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС, через що з’явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.