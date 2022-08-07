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Пожар в Донецке, фото: социальные сети
Взрывы прогремели в нескольких районах Донецка (ВИДЕО)https://racurs.ua/n173492-vzryvy-progremeli-v-neskolkih-rayonah-donecka-video.htmlРакурс
Вибухи пролунали в трьох районах тимчасово окупованого Донецька
Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляється у місцевих Telegram-каналах.
Стверджується, що в результаті вибухів спалахнули пожежі, зокрема, помічені в Київському та Кіровському районах міста, а також на ринку «Маяк». Зазначається, що масштабна пожежа на складах у Київському районі міста досі триває.
У місцевих пабліках стверджується, що в результаті обстрілів у Київському районі міста загинули двоє осіб.
Нагадаємо, кілька днів тому у центрі Донецька під час прощання із загиблою зрадницею і терористкою «днр» ольгою «корсою» качурою пролунали вибухи.
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