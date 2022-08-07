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Пожар в Донецке, фото: социальные сети

Взрывы прогремели в нескольких районах Донецка (ВИДЕО)

7 авг 2022, 21:45
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Вибухи пролунали в трьох районах тимчасово окупованого Донецька





Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляється у місцевих Telegram-каналах.

Стверджується, що в результаті вибухів спалахнули пожежі, зокрема, помічені в Київському та Кіровському районах міста, а також на ринку «Маяк». Зазначається, що масштабна пожежа на складах у Київському районі міста досі триває.

У місцевих пабліках стверджується, що в результаті обстрілів у Київському районі міста загинули двоє осіб.

Нагадаємо, кілька днів тому у центрі Донецька під час прощання із загиблою зрадницею і терористкою «днр» ольгою «корсою» качурою пролунали вибухи.

Источник: Ракурс


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