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Рашисты повредили ТЭЦ, которая обеспечивает теплом треть Харькова
Рашисты повредили ТЭЦ, которая обеспечивает теплом треть Харьковаhttps://racurs.ua/n173515-rashisty-povredili-tec-kotoraya-obespechivaet-teplom-tret-harkova.htmlРакурс
У Харкові російськими обстрілами нещодавно було пошкоджено ТЕЦ-3, яка забезпечує теплом біля третини міста.
Цю інформацію в ефірі національного марафону новин 8 серпня підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ми працюємо над відновленням критичної інфраструктури, оскільки ворог (по ній) б'є. Нещодавно окупанти пошкодили ТЕЦ-3 у Харкові. Це одне з великих підприємств, яке забезпечує майже третину Харкова теплоносієм і гарячою водою. У нас наразі завдання через резервний фонд, який нам було виділено, і ми знову будемо звертатися до уряду за цим, щоб максимально відновити критичну інфраструктуру, і, власне кажучи, підготувати місто, підготувати область до зимового періоду, — сказав Синєгубов.
Уранці 8 серпня Харків обстріляли касетними снарядами — понад 20 з них не розірвалися.
Рашисти гатили по району Павлове Поле з РСЗВ «Ураган».
Це касетні снаряди. Один загиблий, один поранений. Всі цивільні. На щастя, понад 22 касетних снарядів не вибухнули. Жертв було б набагато більше, — повідомив у Фейсбук начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
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