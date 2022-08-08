Рашисты повредили ТЭЦ, которая обеспечивает теплом треть Харькова

У Харкові російськими обстрілами нещодавно було пошкоджено ТЕЦ-3, яка забезпечує теплом біля третини міста.

Цю інформацію в ефірі національного марафону новин 8 серпня підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ми працюємо над відновленням критичної інфраструктури, оскільки ворог (по ній) б'є. Нещодавно окупанти пошкодили ТЕЦ-3 у Харкові. Це одне з великих підприємств, яке забезпечує майже третину Харкова теплоносієм і гарячою водою. У нас наразі завдання через резервний фонд, який нам було виділено, і ми знову будемо звертатися до уряду за цим, щоб максимально відновити критичну інфраструктуру, і, власне кажучи, підготувати місто, підготувати область до зимового періоду, — сказав Синєгубов.