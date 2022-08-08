Подозрение за Харьковские соглашения получил министр обороны Януковича

https://racurs.ua/n173514-podozrenie-za-harkovskie-soglasheniya-poluchil-ministr-oborony-yanukovicha.html

Ракурс

Ще одному топ-чиновнику часів Віктора Януковича оголошено підозру про причетність до укладання «Харківських угод» на користь росії.

За погодженням прокурорів Офісу генпрокурора повідомлено про підозру колишньому міністру оборони України у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним за попередньою змовою групою осіб державної зради (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, екс-міністр знав про загрози суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України від підривної діяльності рф.

Водночас у квітні 2010 року, він погодив без зауважень Угоду між Україною та рф, якою було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту росії на території України — в АР Крим і місті Севастополі.

У повідомленні не вказується, кому оголошено підозру. Відомо, що з 11 березня 2010 року міноборони очолював Михайло Єжель.

У 2021−22 роках через підписання Харківських угод повідомлено про підозру у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб Віктору Януковичу, миколі Азарову і екс-міністрам закордонних справ та юстиції. Стосовно Януковича та Азарова на підставі дозволу суду слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється спеціальне досудове розслідування.

Азарова у жовтні 2021 року Азарова заочно арештували у справі про держзраду. А ось колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка оголосили в державний і міжнародний розшук.

Хто такий Єжель?

Єжель прийшов в уряд Миколи Азарова, який був соратником тогочасного президента Віктора Януковича.

На думку адмірала Ігоря Воронченка, Єжель руйнував структури ЗС України, які вже практично були адаптовані під структуру НАТО. 24 лютого 2012 року Єжеля призначили радником президента України.

У березні 2016 року військова прокуратура ГПУ склала повідомлення про підозру «колишньому міністру оборони України за неналежне виконання службових обов’язків під час погодження у 2011 році переліку військового майна Збройних сил України, що підлягає відчуженню».

Це рішення надало можливість міністерству оборони України здійснити неправомірне відчуження двох важких стратегічних бомбардувальників Ту-95МС суб'єкту підприємництва, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі в особливо великому розмірі на суму понад 24 мільйонів гривень, — повідомили на сайті Генпрокуратури.

Оскільки Єжель вже тоді знаходиться за межами території Україні, його розшук буде здійснюватися СБУ в рамках міжнародного співробітництва. Наприкінці жовтня 2016 року, ЗМІ повідомили, що Інтерпол відмовився оголошувати М. Єжеля в міжнародний розшук.

22 грудня 2018 року Солом’янський районний суд м. Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо надання дозволу на затримання колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля у випадку перетину ним кордону з Україною або на території країни.

Надати дозвіл на затримання обвинуваченого, уродженця Вінницької області, Барського району, с. Слобода-Ялтушівська, громадянина України, не судимого, у разі перетину ним кордону з Україною та перебуванням на території України, — йдеться в постанові суду.

Історія питання

Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (у пресі також Харківські угоди, Харківський пакт, Угода Януковича—Медведєва) — угода між Україною і Російською Федерацією, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові президентом України Віктором Януковичем та президентом Росії Дмитром Медведєвим, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення, та встановлена орендна плата.

Як зазначено в самій угоді, термін перебування флоту збільшено в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів.

Ратифікована Верховною Радою України та Державною думою Російської Федерації 27 квітня 2010 року.

В Україні домовленості викликали обурення опозиції, екологів, місцевих рад та суспільства загалом. Більшість аналітиків розцінили її як таку, що суперечить Конституції України.

Денонсована в односторонньому порядку Державною думою РФ 31 березня 2014 року.