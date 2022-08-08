Судно Razoni прибыло в Ливан, фото: посольство Украины в Ливане

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У Лівані покупець відмовився прийняти вантаж врожаю кукурудзи, котре доставило судно Razoni, яке першим вийшло з порту Одеси в рамках «зернової угоди».

Покупець такі дії мотивував затримку термінів доставки на понад п’ять місяців. Про це сьогодні, 8 серпня, повідомляє посольство України в Лівані.

Тож вантажовідправник зараз шукає іншого отримувача для розвантаження його зерна в Лівані/Тріполі чи будь-якій іншій країні/порту, — зазначає посольство.

У міністерстві економіки Лівану заявили, що уряд країни не причетний до вантажу, оскільки він був призначений для приватного покупця, повідомляє агентство Bloomberg.

В ООН, яка брала участь в укладенні «зернової угоди», також заявили, що не мають стосунку до того, куди прямують судна з України, оскільки це комерційні рішення.

Загалом наразі близько 10 суден із зерном вийшли з українських портів в межах «зернової угоди».

Джерело: Bloomberg