Украина запустила зерновой коридор из Одессы

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Зернова угода почала функціонувати. Сьогодні вперше з 24 лютого з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено партнерами-гарантами — ООН та Туреччиною. На його борту 26 тис. тонн української кукурудзи.

Ще 16 суден чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення росії.

Одночасно порт отримує заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.

Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне вирушає до порту Тріполі в Лівані коридором, безпеку якого забезпечують Туреччина та ООН.

Зазначимо, що сьогодні у Чорноморську акваторію виведено значні сили російського флоту.

Україна є четверти найбільшим експортером кукурудзи в світі. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд дол. валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.

Це був складний шлях тривалістю три місяці. Увесь цей час процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України Володимиром Зеленським. Ми працювали в координації з Керівником офісу президента Андрієм Єрмаком та начальником Головного управління розвідки МОУ Кирилом Будановим за підтримки урядової команди прем'єр-Міністра Дениса Шмигаля. Я вдячний Збройним силам України за можливість вести переговори на українських умовах, — написав Кубраков.