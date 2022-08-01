Травмпункт в Николаеве, остановка в Харькове и шестеро детей в Марганце стали целями обстрелов рашистов (ФОТО)https://racurs.ua/n173261-travmpunkt-v-nikolaeve-ostanovka-v-harkove-i-shestero-detey-v-margance-stali-celyami-obstrelov.htmlРакурс
Миколаїв знову обстріляли у ніч на 1 серпня.
Наразі відомо про ураження приватних будинків та подвір’їв, внаслідок чого поранені троє людей.
Внаслідок обстрілу почалася пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством. Також розбитий травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Попередньо без жертв, повідомив голова ОВА Віталій Кім.
Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали. Цей травмпункт було відкрито наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. І це був один із найсучасніших травмпунктів України, — йдеться у повідомленні міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Вночі ворог знову обстріляв два райони Дніпропетровщини — Нікопольський та Криворізький, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Понад 60 «приходів» із «Градів» по Марганцю та Червоногригорівській громаді, окупанти умисно цілили по житлових кварталах. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані.
У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них мирно спали шестеро дітей.
Обстрілом зачепило кафе та швейне виробництво. Виведено з ладу електромережу. Місто частково без світла.
У Червоногригорівській громаді понівечено з три десятки приватних будинків та автівки місцевих мешканців. Зачепило й лінію електропередач. Кілька вулиць Червоногригорівки без електрики.
У Криворізькому районі ворог ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді.
Тут обійшлося без жертв та руйнувань.
У Салтівському районі Харкова від російського обстрілу постраждав чоловік, який стояв на автобусній зупинці. У дворі багатоповерхівки в тому ж районі від снаряду дістала поранення ще одна людина.
У Харкові російські воєнні злочинці влучили у зупинку громадського транспорту, повідомив мер Ігор Терехов. Поранення дістала людина, яка чекала на автобус. Згодом цей 72-річний чоловік помер у лікарні. Інший поранений — 30-річний чоловік.
Ще один снаряд влучив у двір багатоповерхівки. Там також є поранений.
У ніч проти 1 серпня від російських обстрілів сталися пожежі в Харківському та Чугуївському районах. Частково зруйновані виробнича та адміністративно-складська будівлі, повідомили у ДСНС Харківщини
Вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець, пошкоджено будівлю склозаводу. Також вночі ворог завдав удару по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю.
Росіяни обстрілювали Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони. На жаль, в Богодухівському районі загинув 54-річний чоловік.