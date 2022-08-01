Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали. Цей травмпункт було відкрито наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. І це був один із найсучасніших травмпунктів України, — йдеться у повідомленні міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Вночі ворог знову обстріляв два райони Дніпропетровщини — Нікопольський та Криворізький, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Понад 60 «приходів» із «Градів» по Марганцю та Червоногригорівській громаді, окупанти умисно цілили по житлових кварталах. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані.

У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них мирно спали шестеро дітей.

Обстрілом зачепило кафе та швейне виробництво. Виведено з ладу електромережу. Місто частково без світла.

У Червоногригорівській громаді понівечено з три десятки приватних будинків та автівки місцевих мешканців. Зачепило й лінію електропередач. Кілька вулиць Червоногригорівки без електрики.

У Криворізькому районі ворог ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді.

Тут обійшлося без жертв та руйнувань.

У Салтівському районі Харкова від російського обстрілу постраждав чоловік, який стояв на автобусній зупинці. У дворі багатоповерхівки в тому ж районі від снаряду дістала поранення ще одна людина.