Рашисти коригують план наступу на Донбас після провалу прориву - британська розвідка

https://racurs.ua/ua/n173260-rashysty-koryguut-plan-nastupu-na-donbas-pislya-provalu-proryvu-brytanska-rozvidka.html

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Британська розвідка у новому зведенні коментує перекидання російських сил з Донбасу на південь України, про яке минулого тижня заявили у Києві та Інституті вивчення війни.

Упродовж останніх чотирьох днів рф продовжувала робити тактичні атаки на Бахмутському напрямку на північний схід від Донецька, але просувалася повільно, йдеться звіті Міноборони Великої Британяї за 1 серпня.

Британці також припускають, що росія, ймовірно, перекидає значну частину своїх сил із північного сектору Донбасу на південь України.

Крім того, армія рф, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбас після того, як не змогла досягти вирішального оперативного прориву відповідно до плану, який вона йшла з квітня.

Британська розвідка також вважає, що в росії визначили запорізький фронт як вразливу ділянку, яка потребує посилення.

Раніше Інститут вивчення війни написав, що російські війська відновили локалізовані наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюму і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід Харківської області або в напрямку Харкова.