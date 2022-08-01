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Ракурс
Росіяни загрожують наступом у напрямку Харкова та області — Інститут вивчення війни

Росіяни загрожують наступом у напрямку Харкова та області — Інститут вивчення війни (КАРТА)

1 сер 2022, 08:41
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Російські війська відновили локалізовані наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюму і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід Харківської області або в напрямку Харкова.





Про це написали у звіті за 31 липня експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, війська рф вели наземні атаки навколо Бахмута та околиць Донецька, а також на південний захід від Ізюму. Одна атака на схід від Бахмут принесла обмежені успіхи.

Бойові дії на сході України 31 липня, карта - ISW

В ISW констатували, що окупанти більше не проводили наземні штурми в районі Сіверська. Це дозволяє припустити, що вони втрачають пріоритет операцій у цьому районі.

На супутникових знімках видно, що російські підкріплення зосереджені біля кордону з Україною на наземній лінії зв’язку, що веде до Ізюму.

Бойові дії на Харківському напрямку 31 липня, карта - ISW

В ISW заявили, що українські сили превентивними артилерійськими ударами зірвали наземну атаку російських військ у Херсонській області.

Бойові дії на півдні України 31 липня, карта - ISW

Українські офіційні особи стверджують, що через пошкодження залізничного мосту через Дніпро біля Херсона російські війська тепер не можуть поповнювати свої запаси залізницею.

Джерело: Ракурс


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