Армія рф наступає на Бахмут і перекидає частину військ зі сходу на південь

https://racurs.ua/ua/n173258-armiya-rf-nastupaie-na-bahmut-i-perekydaie-chastynu-viysk-zi-shodu-na-pivden.html

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Російські окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмуту, Збройні сили України відбили атаки противника в районі Авдіївки та Соледару.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 1 серпня.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли в районах населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка та завдали авіаударів біля Веселого. Ворог вів штурмові дії у напрямку Пісків, успіху не мав, відійшов.

Крім того, противник намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Соледара, успіху не мав, відійшов.

Російські загарбники нарощують своє угруповання на Криворізькому напрямі. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». У ЗСУ не виключають, що надалі російські окупанти створюватимуть ударні угруповання.

росія перекидає частину своїх сил зі сходу України в Херсонську та Запорізьку області, але це їй не допоможе, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил з їхніх позицій на сході перекидають на південь — на Херсонщину та в Запорізьку область. Але це їм там не допоможе. Жоден з російських ударів не залишається без відповіді від наших військових і розвідників. ЗСУ готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів, — сказав президент.

31 липня на півдні ЗСУ знищили 52 росіян, чотири танки, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», самохідну артустановку, вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки, чотири склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.