Представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель очікує, що блокпости в Косово будуть негайно прибрані. Політика цитує Reuters.

Велике спасибі сербам із Косова та Метохії за витримку та мужність, — заявив президент Сербії Олександр Вучич після наради у Генштабі.

Він звернувся до громадян Сербії після засідання у Генеральному штабі країни.

Ми закінчили зустріч у Генштабі. Перед цим у генерала Мойсиловича відбулася бесіда з командувачем KFOR, яка пройшла в чесній, відкритій атмосфері. Для нас дуже важливо, щоб діалог продовжувався і ми почали розв’язувати питання мирним шляхом, — зазначив Вучич.

Вучич наголосив, що він благав міжнародних представників зробити все можливе, щоб зупинити можливий конфлікт.

Увечері 31 липня міжнародні сили з підтримки миру в Косово під керівництвом НАТО (KFOR) заявили про готовність втрутитись, якщо стабільність країни буде під загрозою.

Контингент KFOR налічує близько 4 тисяч бійців. Найбільше там солдатів із США, Італії та Угорщини.

*KFOR (англ. Kosovo Force) — міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово. Сили KFOR були створені згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН № 1244 та увійшли в Косово 12 червня 1999 року.

На кордонах Косова та Сербії у ніч на 1 серпня лунали сирени та постріли.

Що відбувається зараз між цими країнами та що передувало цьому?

Уряд Косова з 1 серпня запровадили нові правила в’їзду для сербських громадян. Вони будуть отримувати тимчасовий документ про перетин кордону, а сербські документи вважатимуться недійсними. До того ж з 1 по 30 вересня всі косовські серби мають перереєструвати всі авто на сербських номерах, замінивши їх на косовські.

Ці заходи були введені у відповідь на симетричні дії Сербії. Проте вони викликали бурхливу реакцію сербської влади. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що це рішення свідчить про бажання Приштини «вигнати сербів з півночі Косова» та провести «нову Бурю» («Буря» — хорватська військова операція проти сербських сепаратистів на території Хорватії), і що кінцевий термін для заміни номерів означає, що Косово «планує наступ на Північ не пізніше 1 жовтня».

Голова МЗС Сербії заявляє, що такими діями Приштина готує «пекло» для сербів у Косово.

Згодом депутат Скупщини Владімір Джуканович написав у своєму Twitter, що Сербія, ймовірно, «буде змушена почати денацифікацію Балкан» і присвятив ще кілька твітів темі «денацифікації Балкан».

Нічого не нагадує така риторика? Так, це риторика країни-терориста та братнього народу Сербії — росії. Якщо росія тільки у своїй риториці та діях не вважає Україну незалежною країною, то Сербія офіційно не визнала незалежність Косово.

Наразі ЗМІ повідомляють, що на кордоні всі КПП закриті та чутно стрільбу, проте такі ескалації цьому на кордоні є характерними та відбуваються не рідко. Хоча у нас вони можуть викликати почуття дежавю.

Цей конфлікт має історичне підґрунтя. Косово отримала незалежність внаслідок Югославських війн, у якому брали участь усі колишні країни Югославії. І у цих війнах Сербія використовувала подібні тактики, що використовує росія зараз. Лише завдяки втручанню НАТО вдалося змусити Мілошевича відступити та припинити спроби відновити над Косово контроль.

Проте теперішня влада намагається повернути Косово і не може змиритися, що країна обрала євроінтеграцію і стала кандидатом на вступ до ЄС. Власне, саме визнання Косово є однією з умов вступу країни в ЄС. Проте Белград продовжує наполягати на тому, що ніколи не визнає свою колишню провінцію, яку він називає Косово і Метохією.