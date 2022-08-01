Косово на місяць відкладе заміну сербських документів та перехід на національні документи й номерні знаки.

У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов’язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в’їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади будуть розібрані та буде відновлено повну свободу пересування, — заявив у ніч на 1 серпня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

Представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель очікує, що блокпости в Косово будуть негайно прибрані. Політика цитує Reuters.

Велике спасибі сербам із Косова та Метохії за витримку та мужність, — заявив президент Сербії Олександр Вучич після наради у Генштабі.

Він звернувся до громадян Сербії після засідання у Генеральному штабі країни.

Ми закінчили зустріч у Генштабі. Перед цим у генерала Мойсиловича відбулася бесіда з командувачем KFOR, яка пройшла в чесній, відкритій атмосфері. Для нас дуже важливо, щоб діалог продовжувався і ми почали розв’язувати питання мирним шляхом, — зазначив Вучич.

Вучич наголосив, що він благав міжнародних представників зробити все можливе, щоб зупинити можливий конфлікт.

Увечері 31 липня міжнародні сили з підтримки миру в Косово під керівництвом НАТО (KFOR) заявили про готовність втрутитись, якщо стабільність країни буде під загрозою.

Контингент KFOR налічує близько 4 тисяч бійців. Найбільше там солдатів із США, Італії та Угорщини.