Вучич совершит однодневный визит в Украину

https://racurs.ua/n206985-vuchich-sovershit-odnodnevnyy-vizit-v-ukrainu.html

Ракурс

Президент Сербії Александр Вучич здійснить одноденний візит до України, де візьме участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа.

Саміт відбудеться в Одесі.

Про це сповістила пресслужба президента Сербії.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення, Сербія не приєдналася до санкцій ЄС проти Москви. Президент Вучич неодноразово заявляв, що країна зберігає військовий нейтралітет і не постачає зброї жодній зі сторін війни.

На відміну від інших, цей візит Вучича не анонсувався, про нього стало відомо лише після того, як він поїхав 11 червня.

Це стане його першою поїздкою до України від початку повномасштабного військового конфлікту.

Раніше, 9 травня 2025 року, Вучич відвідав росію на святкових заходах.