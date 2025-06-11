В Польше требуют пересчета голосов: собрали более 250 тыс. подписей

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Ракурс

У Польщі вимагають перерахунку голосів: понад 250 тисяч підписів

1 червня відбувся другий тур президентських виборів у Польщі. З незначною перевагою переміг кандидат від консерваторів Кароль Навроцький — 50,89% проти 49,11% у ліберала, мера Варшави Рафала Тшасковського.

Але вибори не завершилися. Уже понад 250 000 громадян підписали петицію з вимогою повного перерахунку голосів, посилаючись на:

численні порушення на понад 3 000 дільниць

статистичні аномалії

використання нелегального додатку для обмеження видачі бюлетенів

Верховний суд Польщі вже відхилив перші скарги без розгляду, але протестні настрої лише посилюються. Легендарний Лех Валенса прямо закликав до повторного підрахунку або навіть повторного туру виборів.

Легітимність результатів залишається під сумнівом — і не лише всередині країни, а й на рівні ЄС.

Тим часом у Польщі в антиукраїнської партії «Конфедерація» фіксують найбільший приріст підтримки.

За результатами останнього опитування від IBRiS, «Конфедерацію» готові підтримати 20,7% виборців, що на 3,6 пункти більше, ніж у березні.

Керівна «Громадянська коаліція» залишається на першому місці у рейтингу виборчих симпатій (32,3%) з невеликим відривом від опозиційної «Право і справедливість» (28,3%).