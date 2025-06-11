После ночной атаки в Харькове находят изуродованные тела жертв

https://racurs.ua/n206983-posle-nochnoy-ataki-v-harkove-nahodyat-izurodovannye-tela-jertv-foto.html

Ракурс

Після нічної атаки по Харкову поліція знову знаходить понівечені тіла жертв.

Троє загиблих — 47-річна жінка та 65-річний чоловік. Вони мешкали в п’ятиповерхівках, на різних вулицях. Але цієї ночі росіяни били дронами по житловій забудові. Про це написав очільник Слідчого управління обласнго управління УМВС Сергій Болвінов.

Після влучання — пожежа, і від людини лишається саме вугілля. Ще одного чоловіка намагалися врятувати, з опіками та контузією доправили до лікарні, але він не вижив. П’ятдесят дев’ять людей отримали вибухові поранення, порізи склом, перелами та гостру реакцію на стрес.

Ми, як завжди, збираємо всі уламки ворожих безпілотників, фіксуємо всі руйнування та працюємо з людьми, на місцях влучань. Прямо там постраждалі подають заяви про пошкодження житла, — написав Болвінов.

Голова ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терєхов уранці 11 червня повідомили про наслідки нічної ворожої атаки БпЛА на Харків.

Станом на 9.30 54 отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них 5 дітей — до лікарні доправили 2-річну дівчинку та 15-річного хлопця.

На жаль, троє людей загинули.

Слобідський район. Влучання ворожих БпЛА в тролейбусне депо та житлові будинки. Також сталося загорання автомобілів.

Основ’янський район. Внаслідок влучання БпЛА в багатоквартирний житловий будинок зайнялася пожежа.