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Вучич здійснить одноденний візит до України
Вучич здійснить одноденний візит до Україниhttps://racurs.ua/ua/n206985-vuchych-zdiysnyt-odnodennyy-vizyt-do-ukrayiny.htmlРакурс
Президент Сербії Александр Вучич здійснить одноденний візит до України, де візьме участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення, Сербія не приєдналася до санкцій ЄС проти Москви. Президент Вучич неодноразово заявляв, що країна зберігає військовий нейтралітет і не постачає зброї жодній зі сторін війни.