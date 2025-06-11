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Ракурс
Вучич здійснить одноденний візит до України

Вучич здійснить одноденний візит до України

11 чер 2025, 11:59
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Президент Сербії Александр Вучич здійснить одноденний візит до України, де візьме участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення, Сербія не приєдналася до санкцій ЄС проти Москви. Президент Вучич неодноразово заявляв, що країна зберігає військовий нейтралітет і не постачає зброї жодній зі сторін війни.

Джерело: Ракурс


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