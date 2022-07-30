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Ракурс
росія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Харківщиною - супутникові фото

росія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Харківщиною — супутникові фото

30 лип 2022, 15:46
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росія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області.





Це зафіксував супутник Planet Labs, повідомляють «Схеми». Проект має в розпорядженні ці знімки.

На фото видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області. За словами військових експертів, надалі російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському та Слов’янському напрямках.

Це пов’язано з тим, що частина Харківської області, до якої ведуть дороги від села Соболівка, тимчасово окупована армією РФ. Своєю чергою, це дозволяє російським військовим використовувати логістику окупованого регіону.

росія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Харківщиною - супутникові фото

Це Валуйський район Бєлгородської області — там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили до окупованого міста Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що під час розвантаження ешелону з вагонів по них можуть завдати удару, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються дорогами, — пояснив «Схемам» експерт Олег Жданов.

Супутник Planet Labs також зафіксував скупчення військової техніки поблизу Соболівки — на північний захід і північний схід від села.

росія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Харківщиною - супутникові фото

Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і — поступово її кількість збільшувалась. У порівнянні з червнем на цій території кількість техніки майже не змінилася, але супутник фіксував її переміщення.

Джерело: Ракурс


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