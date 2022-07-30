россия увеличивает присутствие военной техники на границе с Харьковщиной - спутниковые фото

https://racurs.ua/n173213-rossiya-uvelichivaet-prisutstvie-voennoy-tehniki-na-granice-s-harkovschinoy-sputnikovye-foto.html

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росія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області.

Це зафіксував супутник Planet Labs, повідомляють «Схеми». Проект має в розпорядженні ці знімки.

На фото видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області. За словами військових експертів, надалі російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському та Слов’янському напрямках.

Це пов’язано з тим, що частина Харківської області, до якої ведуть дороги від села Соболівка, тимчасово окупована армією РФ. Своєю чергою, це дозволяє російським військовим використовувати логістику окупованого регіону.

Це Валуйський район Бєлгородської області — там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили до окупованого міста Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що під час розвантаження ешелону з вагонів по них можуть завдати удару, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються дорогами, — пояснив «Схемам» експерт Олег Жданов.

Супутник Planet Labs також зафіксував скупчення військової техніки поблизу Соболівки — на північний захід і північний схід від села.

Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і — поступово її кількість збільшувалась. У порівнянні з червнем на цій території кількість техніки майже не змінилася, але супутник фіксував її переміщення.