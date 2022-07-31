рф обстреляла кладбище и жилые кварталы на Сумщине. Фото: Дмитрий Живицкий

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Ракурс

Російські воєнні злочинці не гребують навіть обстрілами кладовищ в Україні.

Так, 31 липня окупанти завдали ударів по селищу Миропілля. З 5.30 вогонь вівся по житлових кварталах населеного пункту. Також обстріляли місцевий цвинтар, вщент розбито понад 10 могил. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Facebook.

Чималих ушкоджень зазнали щонайменше п’ять домогосподарств — вибиті шибки, пошкоджено дахи й паркани. Також розбиті гаражі та техніка. Кілька будинків прошиті наскрізь уламками від ворожих снарядів: пробиті стіни, двері, системи опалення.

Також внаслідок обстрілів у місцевого фермера повністю згорів сінник, де було все заготовано на зиму для тварин. Агресор цілив туди навмисно.

Крім того, пошкоджені лінії електропередач по кількох вулицях, а елетроопори повалені. На місці працюють аварійні служби, перебої з мобільним зв’язком теж обіцяють незабаром усунути.

Нагадаємо, 29 липня у Великописарівській громаді Охтирського району здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Поранення отримали пасажирка і водій легкового автомобіля, яка їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху. А у полі на міні підірвався комбайн, внаслідок вибуху травмувалися двоє аграріїв.