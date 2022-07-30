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Ракурс
Комбайн та вантажівка підірвалися на мінах. Фото: Дмитро Живицький

Комбайн та вантажівка підірвалися на мінах на Сумщині, є загиблий та поранені

30 лип 2022, 13:19
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У Сумській області на російських мінах підірвалися люди, є загиблий та поранені.





Трагедія сталася 29 липня у Великописарівській громаді Охтирського району. У в одному з випадків здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Поранення отримали пасажирка і водій легкового автомобіля, яка їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху. Про це 30 липня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Facebook.

Також на міну наїхав комбайн, який виїхав у поле збирати врожай. Внаслідок вибуху травмувалися двоє аграріїв, техніка знищена.

Якщо на певній ділянці є табличка «міни» — то їхати чи йти через таку територію заборонено. Також можуть бути небезпечними узбіччя доріг, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни, — наголосив Живицький.

Очільник ОВА додав, що перед комбайнерами поле мають обстежити вибухотехніки. З першого дня після деокупації Сумської області в регіоні діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле. За його словами, на Сумщині посівна кампанія пройшла успішно, без жодних інцидентів.

Комбайн та вантажівка підірвалися на мінах. Фото: Дмитро Живицький

Комбайн та вантажівка підірвалися на мінах. Фото: Дмитро Живицький

Комбайн та вантажівка підірвалися на мінах. Фото: Дмитро Живицький

Комбайн та вантажівка підірвалися на мінах. Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, 14 липня в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства в Житомирській області автомобіль лісників підірвався на міні. Внаслідок вибуху двоє осіб загинули на місці.

Джерело: Ракурс


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