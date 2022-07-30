Комбайн и грузовик подорвались на минах. Фото: Дмитрий Живицкий

https://racurs.ua/n173208-kombayn-i-gruzovik-podorvalis-na-minah-na-sumschine-est-pogibshiy-i-ranenye.html

Ракурс

У Сумській області на російських мінах підірвалися люди, є загиблий та поранені.

Трагедія сталася 29 липня у Великописарівській громаді Охтирського району. У в одному з випадків здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Поранення отримали пасажирка і водій легкового автомобіля, яка їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху. Про це 30 липня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Facebook.

Також на міну наїхав комбайн, який виїхав у поле збирати врожай. Внаслідок вибуху травмувалися двоє аграріїв, техніка знищена.

Якщо на певній ділянці є табличка «міни» — то їхати чи йти через таку територію заборонено. Також можуть бути небезпечними узбіччя доріг, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни, — наголосив Живицький.

Очільник ОВА додав, що перед комбайнерами поле мають обстежити вибухотехніки. З першого дня після деокупації Сумської області в регіоні діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле. За його словами, на Сумщині посівна кампанія пройшла успішно, без жодних інцидентів.

Нагадаємо, 14 липня в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства в Житомирській області автомобіль лісників підірвався на міні. Внаслідок вибуху двоє осіб загинули на місці.