Автівка лісників наїхала на міну на Житомирщині, фото: Юрій Тарасюк

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Ракурс

На Житомирщині автомобіль лісників підірвався на міні.

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Інцидент стався сьогодні, 14 липня, в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства. Про це сьогодні, 14 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк.

Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух, — зазначив Тарасюк.

За його словами, внаслідок детонації на місці загинули двоє лісівників, ще шестеро зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Постраждалих лісівників госпіталізували до медичних закладів Житомирщини. Ступінь тяжкості поранень визначається лікарями.

Війна, розв’язана росією та її наслідки забирає кращих з кращих, — наголошує Тарсюк.

Нагадаємо, кілька місяців тому білоруські офіцери підірвалися на протитанковій міні, залишеній біля виявленого лісівниками табору російської армії, розбитого в лісі біля українського кордону.