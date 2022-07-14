Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Воплі Відоплясова» скасували концерт у Вінниці, фото: Олег Скрипка

Врятували 10 хвилин — Олег Скрипка мав бути на місці ракетного удару у Вінниці

14 лип 2022, 21:16
999

Олег Скрипка, відомий український співак, міг опинитися на місці ракетного удару по Вінниці, завданого рашистами сьогодні, 14 липня.



.

Про це співак повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Скрипка зазначив, що у Вінниці сьогодні мав відбутися концерт його гурту «Воплі Відоплясова» на підтримку України.

Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми мали зустріч із організаторами заходу в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу, — зазначає співак.

Скрипка наголошує, що російські ракети влучили в паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту «Ювілейний» у Вінниці та частково зруйнували медично-діагностичний центр, в той час, як російська пропаганда заявляє про нібито «ліквідацію військової бази».

Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї воєнної бази, ми бачимо на власні очі реальність їх «рятівної спецоперації» — 20 загиблих та 90 поранених, — наголошує співак.

росія завдала ракетного удару по Вінниці, фото: Олег Скрипка

Нагадаємо, в результаті завданого росією ракетного удару по Вінниці сьогодні загинув учасник гурту з українського відбору Євробачення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів