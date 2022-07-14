«Вопли Видоплясова» отменили концерт в Виннице, фото: Олег Скрипка

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Ракурс

Олег Скрипка, відомий український співак, міг опинитися на місці ракетного удару по Вінниці, завданого рашистами сьогодні, 14 липня.

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Про це співак повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Скрипка зазначив, що у Вінниці сьогодні мав відбутися концерт його гурту «Воплі Відоплясова» на підтримку України.

Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми мали зустріч із організаторами заходу в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу, — зазначає співак.

Скрипка наголошує, що російські ракети влучили в паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту «Ювілейний» у Вінниці та частково зруйнували медично-діагностичний центр, в той час, як російська пропаганда заявляє про нібито «ліквідацію військової бази».

Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї воєнної бази, ми бачимо на власні очі реальність їх «рятівної спецоперації» — 20 загиблих та 90 поранених, — наголошує співак.

Нагадаємо, в результаті завданого росією ракетного удару по Вінниці сьогодні загинув учасник гурту з українського відбору Євробачення.