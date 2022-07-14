В Виннице задержали десятки человек — ищут корректировщика обстрела

Последствия российского ракетного удара по Виннице, фото: «Новая газета»

https://racurs.ua/n172683-v-vinnice-zaderjali-desyatki-chelovek-ischut-korrektirovschika-obstrela.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 14 липня. Завдали ракетного удару по центру Вінниці, що призвело до численних жертв серед мирного населення.

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Після цього інциденту було затримано десятки людей, серед яких, ймовірно, може бути навідник ворожого вогню. Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За словами Монастирського, затриманих допитують Нацполіція та СБУ.

Після цього (перевірки затриманих — ред.) можна буде щось говорити. Таких даних, що є конкретні навідники, немає. Ми говоримо про той вид ракет, — зазначив Монастирський. — Це не той вид артилерії, який наводиться «в очі», а наводиться за координатами.

Зазначається, що по Вінницькій області рашисти сьогодні випустили чотири ракети з підводного човна в акваторії Чорного моря, дві з них збили сили ППО України.