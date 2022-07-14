Последствия ракетного удара по Виннице, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n172682-raketnyy-udar-po-vinnice-23-cheloveka-pogibli-64-gospitalizirovany.html

Ракурс

По Вінниці сьогодні, 14 липня, російські загарбники завдали ракетного удару.

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Станом на 19.40 виявлено 23 загиблих, серед них троє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За медичною допомогою звернулися 115 осіб, 64 поранених госпіталізували (серед них двоє дітей).

У важкому стані перебувають 34 особи, п’ять осіб у критичному стані.

Триває пошук 42 осіб, зв’язок з якими відсутній.

На місці інциденту працюють 348 рятувальників, зокрема кінологічні та піротехнічні розрахунки.

Нагадаємо, родичів зниклих безвісти внаслідок ракетного удару по Вінниці закликають вийти на зв’язок для здати зразки ДНК, щоб ідентифікувати загиблих.