В Виннице идентифицировали только шестерых погибших, родственников просят сдать ДНК

Последствия российского ракетного удара по Виннице, фото: Игорь Клименко

https://racurs.ua/n172680-v-vinnice-identificirovali-tolko-shesteryh-pogibshih-rodstvennikov-prosyat-sdat-dnk.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 14 липня, завдали ракетного удару по центру Вінниці.

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Станом на 17.00 було ідентифіковано лише шістьох загиблих із 22 виявлених на той час. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Нацполіції України Ігор Клименко.

Для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв’язок та здати біологічні зразки. Нагадую номери гарячої лінії: 050−222−03−26 або 59−42−00, — зазначив Клименко.

Він додав, що зі списку зниклих безвісти двох осіб вдалося знайти серед поранених, проте одного розшукуваного, на жаль, виявили серед загиблих. Наразі ще 39 осіб вважаються зниклими безвісти.

Ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей.

Внаслідок російських ракетних ударів у місті пошкоджені понад 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів.