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Беларусь способствует контрабанде подсанкционных товаров, фото: By24.org

Беларусь открывает границы для контрабанды подсанкционных товаров — ГУР

14 июл 2022, 19:43
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Влада білорусі відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів.



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Про це сьогодні, 14 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Командуванню Державного прикордонного комітету білорусі керівництво країни надало негласну вказівку — не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою, — зазначають у розвідці.

Зазначається, що таке рішення білоруської влади пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим лукашенка санкції з боку країн Заходу.

Тож влада білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу — тютюнових виробів місцевих виробників, — додають у ГУР.

Крім того, в такий спосіб режим лукашенка сподівається частково забезпечити ринок білорусі (а надалі й ринок рф) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн Євросоюзу.

Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС, — зазначають у ГУР.

У розвідці додають, що прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

Источник: Ракурс


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