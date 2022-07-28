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Ракурс
Двоє осіб підірвалися на морській міні під час купання в Коблево

Двоє осіб підірвалися на морській міні під час купання в Коблево

28 лип 2022, 19:55
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Двоє осіб підірвалися на морській міні під час купання на пляжі у селі Коблево Миколаївської області. Про це 28 липня повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.





Раніше 11 липня в Одеській області на пляжі на міні підірвалась людина. Крім Одеси в області через загрозу висадки російського десанту замінували й інші ділянки узбережжя. Військова адміністрація області щодня просить громадян не відвідувати на пляжі.

Водночас пляж у Лазурному в Херсонській області у червні замінували воєнні злочинці армії росії. Внаслідок таких протиправних дій загинуло троє осіб, які підірвалися на ворожій міні. За інформацією слідства, військовослужбовці збройних сил рф, у порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря. 3 червня троє мешканців, які відпочивали поблизу пансіонату «Парус», підірвалися на міні.

Джерело: Ракурс


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