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россия прекращает инспекции своего ядерного арсенала США
россия прекращает инспекции своего ядерного арсенала СШАhttps://racurs.ua/n173531-rossiya-prekraschaet-inspekcii-svoego-yadernogo-arsenala-ssha.htmlРакурс
росія 8 серпня повідомила США, що тимчасово виводить свої об'єкти з-під інспекцій у рамках договору про СНО.
Такі перевірки передбачені Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
СНО-III — договір між США та росією про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Був підписаний у 2010 році, продовжений у 2021 році на п’ять років.
Державний департамент США наразі не коментував цю заяву.
росія заявила, що тимчасово закрила для США інспекцію об'єктів, за якими американці могли спостерігати у межах цього договору. У москві пояснили, що вдалися до такого кроку внаслідок нібито прагнення Вашингтона домогтися перезапуску інспекційної діяльності на нових умовах. Крім того, у кремлі послалися на «непросту епідеміологічну обстановку» через пандемію коронавірусу і заявили, що сторонам у цих обставинах слід відмовитися від спроб відновити інспекційну діяльність за Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
8 серпня 2022 року російська федерація офіційно інформувала дипломатичними каналами Сполучені Штати Америки про те, що наша країна тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором. Це вилучення також поширюється на об'єкти, де можуть проводитися передбачені Договором покази, — йдеться у заяві мзс рф.
Двосторонній договір між росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь передбачає скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів. Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь СРСР-США (СНО-1) підписали 31 липня 1991 року Джордж Буш та Михайло Горбачов.
Радянський Союз зобов’язався знищити половину своїх стратегічних ракетних комплексів РС-20А (за натівською класифікацією — SS-18 Satan) і 35% боєголовок балістичних ракет. Тоді як американці мали ліквідувати 25% своїх боєзарядів.
Ця угода, зокрема, обмежує кількість одиниць стратегічної ядерної зброї, таких як ракети великої дальності. Відповідно до ДСНО кожна з країн може мати не більше 800 носіїв ядерної зброї та не більше 1 тис. 550 боєголовок. У лютому 2021 року президент США Джо Байден та його російський колега путін продовжили угоду (СНО-3) до до 5 лютого 2026 року.
Договір передбачає взаємні інспекції ядерної зброї з боку Вашингтона та Москви. Проте через пандемію коронавірусу інспекції було припинено з березня 2020 року.
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