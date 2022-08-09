россия прекращает инспекции своего ядерного арсенала США

росія 8 серпня повідомила США, що тимчасово виводить свої об'єкти з-під інспекцій у рамках договору про СНО.

Такі перевірки передбачені Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

СНО-III — договір між США та росією про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Був підписаний у 2010 році, продовжений у 2021 році на п’ять років.

росія заявила, що тимчасово закрила для США інспекцію об'єктів, за якими американці могли спостерігати у межах цього договору. У москві пояснили, що вдалися до такого кроку внаслідок нібито прагнення Вашингтона домогтися перезапуску інспекційної діяльності на нових умовах. Крім того, у кремлі послалися на «непросту епідеміологічну обстановку» через пандемію коронавірусу і заявили, що сторонам у цих обставинах слід відмовитися від спроб відновити інспекційну діяльність за Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Двосторонній договір між росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь передбачає скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів. Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь СРСР-США (СНО-1) підписали 31 липня 1991 року Джордж Буш та Михайло Горбачов.

8 серпня 2022 року російська федерація офіційно інформувала дипломатичними каналами Сполучені Штати Америки про те, що наша країна тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором. Це вилучення також поширюється на об'єкти, де можуть проводитися передбачені Договором покази, — йдеться у заяві мзс рф.

Радянський Союз зобов’язався знищити половину своїх стратегічних ракетних комплексів РС-20А (за натівською класифікацією — SS-18 Satan) і 35% боєголовок балістичних ракет. Тоді як американці мали ліквідувати 25% своїх боєзарядів.

Ця угода, зокрема, обмежує кількість одиниць стратегічної ядерної зброї, таких як ракети великої дальності. Відповідно до ДСНО кожна з країн може мати не більше 800 носіїв ядерної зброї та не більше 1 тис. 550 боєголовок. У лютому 2021 року президент США Джо Байден та його російський колега путін продовжили угоду (СНО-3) до до 5 лютого 2026 року.