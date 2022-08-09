Украина прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба», Киев не получил деньги из рф

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Російська компанія «Транснефть» заявила, що український державний оператор магістральних трубопроводів «Укртранснафта» припинив транзит російської нафти у бік Угорщини, Чехії та Словаччини південною гілкою нафтопроводу «Дружба».

Причиною стала несплата послуг з боку росії, — заявили в «Транснефти».

Російська компанія заявляє, що не може сплатити транзит через санкції Євросоюзу, а Україна надає послуги транзиту російського палива на умовах стовідсоткової передоплати. «Укртранснафта» ситуацію наразі не коментувала.

Черговий платіж за транзит на серпень було відправлено до України 22 липня. Проте 28 липня гроші повернулися на рахунок російської компанії. «Газпромбанк» повідомив, що платіж не пройшов через набуття чинності санкціями ЄС: європейські банки-кореспонденти тепер мають отримувати дозвіл від держорганів на проведення таких платежів, а порядок видачі таких дозволів ще не вироблено.

Відповідно, не отримавши оплату, українська сторона 4 серпня припинила прокачування нафти.

У «Транснафті» кажуть, що звернулися до уповноваженого банку щодо проведення розрахунків з «Укртранснафтою» та шукають альтернативні варіанти проведення грошей, але поки що «питання не вирішене».

Північною гілкою «Дружби» (нафтопровід ділиться на північну та південну гілки в білорусі) транзит у бік Польщі та Німеччини триває у штатному режимі.

Нафта подорожчала після зупинки потоку через ключову ділянку нафтопроводу «Дружба». Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,3%, наблизившись до 98 дол. за барель, відігравши попереднє падіння на 1,8%, свідчать дані бірж.

Санкції ЄС передбачають ембарго на імпорт нафти та нафтопродуктів із росії, за винятком тих, що надходять трубопроводом.