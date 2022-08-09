ВСУ получили 50 турецких бронемашин "Еж" для морской пехоты

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Збройні сили України отримали 50 турецьких повнопривідних бронетранспортерів Kirpi (Їжак турецькою мовою).

Всі вони відправляються на фронт, підтвердили в Оперативному угрупованні військ «Каховка». Невдовзі ЗСУ очікують ще на 150 таких машин.

Kirpi має однокузовну броньовану кабіну, чотири куленепробивні вікна та протимінно-вибухостійкі сидіння. В бронемашині одночасно можуть перебувати 13 членів екіпажу, зокрема водій, кулеметник та командир.

У передній частині Кirpi розташований двигун, а в середній частині розміщується екіпаж. Десантне відділення тягнеться від центру до кормової частини корпусу.

Машина оснащена протимінно-вибухостійкими сидіннями, Kirpi 4×4 здатна вмістити до 13 осіб, включаючи водія, кулеметника та командира.

Довжина платформи — 7,35 м, висота — 3,2 м, ширина — 2,64 м. Стандартна версія 4×4 має споряджену вагу 18 т 85 кг, повну вагу 19 710 кг і вантажність 1 т 625 кг.

Інші особливості включають аварійний люк, щоб дозволити десанту покинути бронемашину в разі аварії.