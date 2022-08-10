ЗСУ «Гепард» получила Украина от Германии - детали

https://racurs.ua/n173585-zsu-gepard-poluchila-ukraina-ot-germanii-detali.html

Ракурс

Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard («Гепард»). Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини.

Загалом Київ отримав 12 одиниць ЗСУ Gepard від Берліна. Також за останні кілька днів було поставлено:

49 тис. снарядів до Gepard;

три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

За даними Міністерства оборони України, лише п’ять із 15 переданих Німеччиною та Нідерландами самохідних гаубиць PzH 2000 перебувають у робочому стані. Про це раніше заявив член комітету бундестагу з питань оборони Маркус Фабер, який повернувся з багатоденної поїздки Україною. Наскільки йому відомо, жодна самохідна гаубиця не була знищена російськими військовими. Фабер зазначив, що ЗСУ активно використовують гаубиці, які, відповідно, потребують запасних частин.

Нагадаємо, минулого місяця на німецьких полігонах розпочались навчання наших бійців управлінню самохідними зенітними установками Gepard.