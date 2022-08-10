Экс-нардеп Партии регионов объявлен в розыск за коллаборационизм

https://racurs.ua/n173589-eks-nardep-partii-regionov-obyavlen-v-rozysk-za-kollaboracionizm.html

Ракурс

Ігоря Маркова — колишнього нардепа Партії регіонів Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук через підозру у колабораціонізмі. Про це повідомляє прес-центр СБУ 10 серпня.

У звʼязку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа невʼїздна до цивілізованих країн, — зазначили в спецслужбі.

СБУ прямо не називає імʼя Маркова, проте в повідомленні фігурує саме його заблюрена фотографія. Опис фігуранта також відповідає Маркову. У червні екс-нардепу вже повідомили про підозру.

Тепер проти нього зібрали доказову базу — окрім колабораціонізму, йому закидають посягання на територіальну цілісність (ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України), порушення рівноправності громадян (ч. 1 ст. 161 КК), пропаганду війни (ст. 436 КК) та виправдовування агресії росії (ч. 1 ст. 436−2 КК).

В основу нової підозри лягли його заклики до війни проти України, які він озвучував на прокремлівських ефірах, де виступав як «експерт», а також розпалювання ворожнечі та звеличення «асвабадітєлєй».

Нагадаємо, Марков у 2014 році виїхав на територію росії, де вів антиукраїнську діяльність. Після початку повномасштабного вторгнення військ росії з 15 по 19 березня 2022 року він перебував на окупованій території Київської області, де підтримував дії окупантів.