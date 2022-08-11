Разберемся после победы — Резников о разминировании «Чонгара»

https://racurs.ua/n173600-razberemsya-posle-pobedy-reznikov-o-razminirovanii-chongara.html

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Після перемоги буде проведено розслідування щодо того, хто розмінував «Чонгар».

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю «Українській правді».

Він сказав, що ухвалення рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не належить до компетенції цивільної влади.

Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем'єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас — ні до кого. Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив і придумав, що хтось там сказав підірвати-не підірвати, розмінувати — це суто військова історія, саперна, — пояснив Резніков.

Також, додав міністр, це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету.

Я був на ньому разом з генералом Залужним, нашим головнокомандувачем, і начальником Генерального штабу генералом Шапталою. Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки і оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності. Але сьогодні впливати на розслідування, так генерал Залужний сказав, я не хочу, бо правда буде своя у всіх, а в нас зараз іде війна, і зараз стоїть завдання перемогти в цій війні, — розповів очільник Міноборони.

Чи мала місце диверсія, чи працювали шпигуни, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось, на думку Резнікова, — «це точно питання не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки і оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок».

Міністр вважає, що підрив мостів на адмінмежі з окупованим Кримом не мав би вагомого впливу на швидкість просування ворожих військ по території Херсонщини.

У квітні 2022 року у Генеральному штабі Збройних сил України відреагували на чутки, що начебто перед вторгненням російських окупантів українське командування розмінувало проїзд біля Чонгару на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Що стосується чуток щодо начебто «незамінування» Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника. Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення, — йдеться у повідомленні Збройних сил.

Тоді у Генштабі запевнили, що посіпаки російських окупантів опиняться за ґратами. У соцмережах давно обговорюють інформацію, що начебто російські війська в перші дні повномасштабного вторгнення успішно окупували Херсонщину, тому що з українського боку розмінували адмінмежу з Кримом перед початком війни.