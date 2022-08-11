рф пытается прорвать оборону ВСУ на Донецком направлении. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n173621-svodka-genshtaba-rf-pytaetsya-prorvat-oboronu-na-doneckom-napravlenii.html

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Війська росії активно діють на Донецькому напрямку — намагаються прорвати лінію оборони українських військ, щоб продовжити наступ на Краматорськ та Бахмут.

Противник обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, а на Краматорському напрямку обстріляно райони Пришиба, Сіверська, Григорівки та Верхньокам’янського. Ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки, але був відкинутий назад українськими військами. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 11 серпня.

Райони восьми населених пунктів на Бахмутському напрямку агресор обстріляв із танків, РСЗВ та артилерії. Авіація росіян завдала ударів неподалік Виїмки, Спірного, Бахмута, Соледара і Зайцевого. Окупанти намагалися прорватися у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі, але бійці ЗСУ змусили їх тікати.

На Слов’янському напрямку були зафіксовані обстріли біля Карнаухівки, Мазанівки, Великої Комишувахи, Довгенького, Нової Дмитрівки, Грушувахи і Норцівки, а авіаудар — неподалік Залиману.

На Авдіївському напрямку російська артилерія гатила по районах Мар’їнки, Нетайлового, Авдіївки, Опитного та Красногорівки. Окупанти також завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки. У напрямках Мар’їнки та Пісків ворог намагався штурмувати, але лише зазнав втрат.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти зазнали втрат та відійшли при спробі штурму в напрямку Павлівки. Ворог обстріляв райони 13 населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються не дозволити підрозділам ЗСУ звільняти окуповані території, обстріли з танків та різноманітної артилерії райони 20 населених пунктів.

На Сумщині ворог із ствольної артилерії гатив по цивільній та військовій інфраструктурі в районах Ворожби, Мезенівки, Павлівки та Білопілля, а на Чернігівщині — неподалік села Логи.

На Харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Рідне, Прудянка, Слатине, Нове, Руська Лозова, Петрівка, Українка, Перемога, Баранівка, Чепіль, Одноробівка, Печеніги та Слобожанське.

Нагадаємо, 10 серпня російська армія намагалася просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, але змушена були відійти, як і в напрямку Авдіївки та Пісків.