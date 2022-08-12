рф потеряла силы морской авиации после взрывов на аэродроме «Саки». Фото: Фокус

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Країна-агресор росія втратила потужності морської авіації після того, як 9 серпня на аеродромі «Саки» прогриміли вибухи.

Початкова причина вибухів на військовому аеродромі поблизу Новофедорівки зараз не відома, але великі грибоподібні хмари, зафіксовані на відео очевидців, можуть стверджувати про те, що вибухали чотири незакриті склади боєприпасів. Про це 12 серпня повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Потужності морської авіації флоту рф зараз значно погіршені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути розуміння загрози. Напевно, Крим нею не сприймається як безпечний тил, — зазначають у розвідці.

Британці кажуть, що могли бути знищені або зазнали серйозних ушкоджень щонайменше п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільових літаки Су-30. Однак саме летовище може залишилися придатним для експлуатації.

У розвідці вважають, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, які росія може використовувати у війні, але «Саки» використовувалися як база авіації чорноморського флоту рф.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму на авіаційному полігоні біло окупованої Новофедорівки пролунала низка вибухів. На аеродромі «Саки» на момент вибухів перебували винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Військові експерти дослідили супутникові знімки та заявили, що вибухи поблизу Новофедорівки можуть бути найбільшою втратою військової авіації москви за один день з часів Другої світової війни.