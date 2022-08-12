Ежедневные военные потери россии в войне против Украины назвала газета NYT

Ежедневные военные потери рф в войне против Украины. Фото: vgorode.ua

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Щоденну кількість загиблих російських військових у війні проти України назвали ЗМІ.

Кожен день гинуть або отримують поранення 500 військовослужбовців збройних сил рф. Саме тому просування російської армади на фронті сповільнилося й перетворилося на виснажливе животіння. Про це повідомляє американське видання The New York Times.

За словами військових експертів та чиновників із Білого дому, приголомшливо високий рівень російських втрат в Україні означає, що російський диктатор володимир путін, можливо, не зможе захопити весь східний регіон країни в цьому році.

Крім того, наступ окупантів на Донецьку область застопорився через прибуття в Україну американських реактивних систем залпового вогню. Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал зазначив, що росіян могли втратити 70 або 80 тис. вбитими солдатами за майже шість місяців війни.

Два американських чиновники сказали, що ця оцінка втрат Росії включає близько 20 тис. загиблих. Крім того, 5 тис. «двохсотих» можуть бути найманцями ПВК «Вагнера».

NYT пише, що американські чиновники оцінювали втрати російської армії після вивчення супутникових знімків, перехоплених повідомлень, соціальних мереж та повідомлень ЗМІ на місцях.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що з 24 лютого по 12 серпня російська армія втратила в Україні 43 тис. 200 солдатів та офіцерів. ЗСУ знищили 1 тис. 849 танків, 233 літаки, 193 гелікоптери та 15 кораблів та катерів.

Джерело: The New York Times