Суд снял арест со столичного ТРЦ Ocean Plaza, которым владеет "кошелек путина" - СМИ

https://racurs.ua/n173660-sud-snyal-arest-so-stolichnogo-trc-ocean-plaza-kotorym-vladeet-koshelek-putina-smi.html

Ракурс

Суд зняв арешт із будівлі торговельно-розважального Ocean Plaza у Києві та коштів на рахунках його формального власника — ТОВ «ІС Либідь».

При цьому, як повідомляє «Дзеркало тижня», кінцевим бенефіціаром компаній, які управляють ТРЦ, є російський олігарх Аркадій Ротенберг.

Також, за інформацією ДТ, суддя Печерського суду зняла арешт із трьох земельних ділянок та 15 квартир у Києві. Все це майно вартістю близько 350 млн грн передали в управління АРМА, раніше повідомляв Офіс генерального прокурора.

«Ракурс» повідомляв про заяву Центру протидії корупції. Він скаржився, що активи російських олігархів в Україні досі не конфіскували, жодної заяви до суду держоргани не подали.

Миколаївський глиноземний завод — одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Досі належить російському олігарху Дерипасці. «Ocean Plaza» — один з найбільших ТРЦ Києва. Належить повʼязаній з російським олігархом Ротенбергом компанії. 11 серпня планує відновити роботу. «Мармелад» — ще один ТРЦ в Києві, співвласниками якого є голова «Газпрому» Міллер, «банкір путіна» Ковальчук та член держдуми Фокін. Продовжує працювати. Таких прикладів навіть не десятки — сотні. Минуло більше двох місяців з моменту ухвалення закону, який дозволяє владі конфіскувати майно рускіх, — зауважив глава ЦПК.

Він нагадав, що 6 серпня президент Зеленський заявив, що урядовці доповіли йому про вилучення активів на 28 млрд грн.

Торговельно-розважальний комплекс Ocean Plaza площею 165 тисяч квадратних метрів відкрили у грудні 2012 року та став одним із найбільших столичних ТРЦ. Згодом його продали російській «ТПС Недвижимость» Аркадія Ротенберга.

2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову, проте угоду ще не завершено.