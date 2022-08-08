Украина не подала ни одного заявления в суд о взыскании активов россиян в Украине - ЦПК

https://racurs.ua/n173512-ukraina-ne-podala-ni-odnogo-zayavleniya-v-sud-o-vzyskanii-aktivov-rossiyan-v-ukraine-cpk.html

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Україна часто вимагає від західних партнерів, щоб ті конфіскували активи російських олігархів. У Центрі протидії корупції 8 серпня заявили, що при цьому українська влада наразі не подала ЖОДНОЇ заяви до суду про стягнення активів росіян в Україні.

Минуло понад два місяці з моменту ухвалення закону, який дозволяє владі конфіскувати майно росіян, але нічого не відбувається, йдеться у заяві ЦПК. Водночас його голова Віталій Шабунін у блозі написав, що 6 серпня президент Володимир Зеленський з посиланням на уряд повідомив: «Уже примусово вилучено в Україні активів на 28 млрд грн».

Натомість реальність дещо інша, вважає Шабунін. Наприклад, Миколаївський глиноземний завод — одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії — досі належить російському олігарху олегу дерипасці.

«Ocean Plaza» — один з найбільших ТРЦ Києва — досі належить повʼязаній з російським олігархом ротенбергом компанії. 11 серпня цей ТРЦ планує відновити роботу.

«Мармелад» — ще один ТРЦ в Києві, співвласниками якого є голова газпрому міллєр, «банкір путіна» ковальчук та член держдуми фокін — продовжує працювати.

Таких прикладів навіть не десятки — сотні. У ключових російських олігархів з їхніми активами в України все нормально. Їхні активи ніхто не чіпає. Тоді якого дива це мають робити, наприклад, в США чи Британії? — йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада ухвалила законопроект № 7122 про примусове вилучення в Україні об'єктів, що належать російській федерації, російським компаніям і громадянам росії.

Нардеп Ярослав Железняк тим часом повідомив, що на найближчому засіданні Рада схвалить рішення РНБО щодо запровадження санкції проти значної кількості юридичних та фізичних осіб рф.