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Ракурс
Украинская ПВО сбила все четыре выпущенные из Черного моря российские ракеты

Украинская ПВО сбила все четыре выпущенные из Черного моря российские ракеты

8 авг 2022, 13:23
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Сили протиповітряної оборони збили усі чотири крилаті ракети, які окупанти зранку випустили з акваторії Чорного моря.





Одну ракету знищили на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь», решта три — ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Крім того, у Повітряних силах розповіли, що 7 серпня російські війська завдали удару по декількох обʼєктах на Вінничині гіперзвуковими ракетами «Кинджал».

Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 — понад 12 тис. км/год, — повідомили в Повітряних силах.

Після пуску з літака ракета підіймається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють наявним в Збройних силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

Раніше «Ракурс» писав, що 8 серпня українська ППО збила «Калібри» в районі Шабо над Одещиною та поблизу Умані на Черкащині.

Источник: Ракурс


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