Українська ППО збила усі чотири випущені з Чорного моря російські ракети

https://racurs.ua/ua/n173511-ukrayinska-ppo-zbyla-usi-chotyry-vypuscheni-z-chornogo-morya-rosiyski-rakety.html

Ракурс

Сили протиповітряної оборони збили усі чотири крилаті ракети, які окупанти зранку випустили з акваторії Чорного моря.

Одну ракету знищили на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь», решта три — ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Крім того, у Повітряних силах розповіли, що 7 серпня російські війська завдали удару по декількох обʼєктах на Вінничині гіперзвуковими ракетами «Кинджал».

Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 — понад 12 тис. км/год, — повідомили в Повітряних силах.

Після пуску з літака ракета підіймається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють наявним в Збройних силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

Раніше «Ракурс» писав, що 8 серпня українська ППО збила «Калібри» в районі Шабо над Одещиною та поблизу Умані на Черкащині.