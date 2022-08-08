На окупованій Харківщині росіяни запровадили податок на автомобілі бізнесу

https://racurs.ua/ua/n173510-na-okupovaniy-harkivschyni-rosiyany-zaprovadyly-podatok-na-avtomobili-biznesu-rozvidka.html

Ракурс

Зростає тиск рашистів на місцеве населення тимчасово окупованих територій

У Головному управлінні розвідки Міноборони 8 серпня повідомили, що у Великому Бурлуку Харківської області окупаційна адміністрація тисне на місцевих підприємців, щоб змусити їх отримати паспорти рф та перереєструвати відповідно до російського законодавства.

У багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства. Також, буде вводитися щомісячний «податок» на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5 тис. російських рублів.

У розвідці Міноборони також стверджують, що після прибуття в Балаклію нового батальйону окупантів, зокрема з-поміж мобілізованих у рф колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість та аморальна поведінка загалом.

Крім того, продовжуються конфлікти між підрозділами противника на етнічному підґрунті, що часто зачіпають цивільне населення. Наприклад, на окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів.

А в Зеленопіллі окупант у стані алкогольного сп’яніння на БТР збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт.

На окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.