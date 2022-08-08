Танкісти ЗСУ знищили бронетехніку та піхоту - 28 бригада вдарила по скупченню окупантів

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Ракурс

Українські воїни й далі уражають бронетехніку, системи озброєнь та живу силу загарбників.

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу завдала удару по скупченню російських військових і техніки. Відео бойової роботи наш підрозділ показав на сторінці у Фейсбук.

Росіяни на кількох бойових машинах піхоти перебували у маленькому населеному пункті на півдні України. Танкісти ЗСУ знищили вірогідно БМП-3 або МТ-ЛБ, що разом з автотехнікою знаходилася на території приватного домоволодіння.

Окупанти захопили двір і використовували як свою базу.

Українські танки вели вогонь з далеких позицій, і фактично виконували функції самохідної артилерійської установки.

Окрім бронетехніки та авто, українські сили знищили боєкомплект та особовий склад росіян.

Вибухи потужних танкових осколково-фугасних снарядів калібру 125 мм, призвели до руйнування будівель в яких перебували окупанти й знищенню бойової техніки ворога, яка загорілася.

Раніше у 28 окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Лицарів Зимового походу повідомили, що бійці частини у взаємодії зі спецпризначенцями застосували дрон-камікадзе. Тоді була уражена група російських окупантів, яка розташувалася у сухому зрошувальному каналі між сільськогосподарськими угіддями.