Українські військові вдарили дроном-камікадзе по групі окупантів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n173290-znyschennya-rashystiv-dronom-kamikadze-pokazaly-ukrayinski-viyskovi-video.html

Ракурс

Українські військові ефективно застосували дрон-камікадзе проти групи російських окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 1 серпня, опубліковане на сторінці 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу в соціальній мережі Фейсбук.

У взаємодії розвідників 28 ОМБР зі спецпризначенцями, було застосовано дрон-камікадзе, — зазначається в описі відео. — Результат 2 — 200, 3 — 300. По залишках особового складу противника було допрацьовано мінометом 82 мм.

Нагадаємо, у травні було опубліковане відео, котре показує, як український дрон-камікадзе ліквідував росіян, котрі пиячили на броні танка.