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Ракурс
Українські військові вдарили дроном-камікадзе по групі окупантів, скріншот відео

Знищення рашистів дроном-камікадзе показали українські військові (ВІДЕО)

1 сер 2022, 22:55
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Українські військові ефективно застосували дрон-камікадзе проти групи російських окупантів.





Відповідне відео сьогодні, 1 серпня, опубліковане на сторінці 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу в соціальній мережі Фейсбук.

У взаємодії розвідників 28 ОМБР зі спецпризначенцями, було застосовано дрон-камікадзе, — зазначається в описі відео. — Результат 2 — 200, 3 — 300. По залишках особового складу противника було допрацьовано мінометом 82 мм.

Нагадаємо, у травні було опубліковане відео, котре показує, як український дрон-камікадзе ліквідував росіян, котрі пиячили на броні танка.

Джерело: Ракурс


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