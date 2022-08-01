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Ракурс
Украинские военные ударили дроном-камикадзе по группе оккупантов, скриншот видео

Уничтожение рашистов дроном-камикадзе показали украинские военные (ВИДЕО)

1 авг 2022, 22:55
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Українські військові ефективно застосували дрон-камікадзе проти групи російських окупантів.





Відповідне відео сьогодні, 1 серпня, опубліковане на сторінці 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу в соціальній мережі Фейсбук.

У взаємодії розвідників 28 ОМБР зі спецпризначенцями, було застосовано дрон-камікадзе, — зазначається в описі відео. — Результат 2 — 200, 3 — 300. По залишках особового складу противника було допрацьовано мінометом 82 мм.

Нагадаємо, у травні було опубліковане відео, котре показує, як український дрон-камікадзе ліквідував росіян, котрі пиячили на броні танка.

Источник: Ракурс


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